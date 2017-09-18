ВИЛЬНЮС, 18 сен — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, восемь раз за неделю поднялись в международное воздушное пространство над Балтийским морем для опознания и сопровождения российских самолетов, заявило в понедельник Минобороны Литвы.
"С 11 по 17 сентября истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, восемь раз поднялись в международное воздушное пространство над Балтикой для сопровождения самолетов РФ", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Большая часть самолетов РФ, как утверждает Минобороны Литвы, совершали полеты с отключенными радиолокационными автоответчиками.
Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
С 1 сентября миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии выполняют семь истребителей ВВС США F-15 Eagle с авиационной базы, расположенной в литовском городе Шяуляй. До этого миссию в Литве осуществляли ВВС Польши с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.