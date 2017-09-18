ВВС НАТО восемь раз за неделю сопроводили самолеты из РФ, заявили в Литве

ВИЛЬНЮС, 18 сен — РИА Новости. Истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, восемь раз за неделю поднялись в международное воздушное пространство над Балтийским морем для опознания и сопровождения российских самолетов, заявило в понедельник Минобороны Литвы.

"С 11 по 17 сентября истребители ВВС НАТО, выполняющие в странах Балтии миссию воздушной полиции, восемь раз поднялись в международное воздушное пространство над Балтикой для сопровождения самолетов РФ", — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

По данным Минобороны, с 11 по 17 сентября истребители ВВС НАТО, дислоцированные в Литве, сопроводили 26 самолетов РФ. Последний вылет в международное воздушное пространство для опознания и сопровождения российских самолетов истребители ВВС НАТО совершили 15 сентября.

Большая часть самолетов РФ, как утверждает Минобороны Литвы, совершали полеты с отключенными радиолокационными автоответчиками.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

С 1 сентября миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии выполняют семь истребителей ВВС США F-15 Eagle с авиационной базы, расположенной в литовском городе Шяуляй. До этого миссию в Литве осуществляли ВВС Польши с четырьмя истребителями F-16 Fighting Falcon.