КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Радикалы не пустили российского консула в здание суда в Одесской области на оглашение приговора по уголовному делу о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года, сообщило в понедельник интернет-издание "Страна.ua" со ссылкой на видео в интернете с места событий.

По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходили 19 обвиняемых, пять из них находились в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов "антимайдана", которых обвиняли в провоцировании своих сторонников к действиям против участников "евромайдана". При этом двое из погибших считаются активистами "евромайдана", а четверо — сторонниками Куликова поля. Ильичевский суд Одесской области (находится в Черноморске, который до переименования в 2016 году носил название Ильичевск) в понедельник признал сторонников "антимайдана" невиновными, однако двух из них задержали по новому обвинению. Среди задержанных — россиянин Евгений Мефедов.

"Под судом в Черноморске, где сегодня оправдали активистов "антимайдана" по делу "2 мая", национал-патриоты не впустили в здание суда консула России. Консул, предположительно, приехал к единственному гражданину РФ среди обвиняемых — Евгению Мефедову", — говорится в публикации "Страна.ua".

Как отмечается в сообщении, радикалы встретили консула на улице и потребовали у него уйти, так и не пропустив в здание суда.

В посольстве РФ на Украине РИА Новости сообщили, что пока не комментируют эту информацию.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.