В Одессе оправданных фигурантов по делу 2 мая отправили в СИЗО

Ситуация возле Ильичевского райсуда после вынесения оправдательного приговора по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. 18 сентября 2017

Ситуация возле Ильичевского райсуда после вынесения оправдательного приговора по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. 18 сентября 2017

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Оправданных по делу о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе, сторонников "антимайдана" Сергея Долженкова и россиянина Евгения Мефедова, которым предъявили новое обвинение в посягательстве на территориальную целостью Украину, отправили в СИЗО, сообщил РИА Новости адвокат Мефедова Валентин Рыбин.

По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходили 19 обвиняемых, пять из них находились в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов "антимайдана", которых обвиняли в провоцировании своих сторонников к действиям против участников "евромайдана". При этом двое из погибших считаются активистами "евромайдана", а четверо — сторонниками Куликова поля. Суд в понедельник признал сторонников "антимайдана" невиновными, однако двух из них задержали по новому обвинению.

"Их опять увезли в СИЗО, будут избирать меру пресечения. Сейчас они будут в СИЗО. Меру пресечения, я думаю, изберут завтра, послезавтра, максимум", — сказал Рыбин.

При этом адвокат считает, что новое обвинение против фигурантов "дела 2 мая" нанесет ущерб имиджу Украины.

"Полная бредятина, все прекрасно понимают, что происходит. Я думаю, что ущерб, который прокуратура Одесской области и СБУ (Служба безопасности Украины) наносят имиджу Украины, будет просто катастрофическим, поскольку данное дело на контроле у мировой общественности — и ОБСЕ, и ООН. Эффект будет абсолютно обратный", — отметил Рыбин.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.