Лавров и глава МИД Сьерра-Леоне обсудили реформирование СБ ООН

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим коллегой из Сьерра-Леоне Самурой Уилсоном Камарой "на полях" 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил вопросы реформирования Совета Безопасности Всемирной организации, говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров.
В МИД РФ добавили, что стороны также обсудили ряд практических аспектов активизации российско-сьерралеонского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.