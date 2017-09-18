Лавров и глава МИД Сьерра-Леоне обсудили реформирование СБ ООН

Министр иностранных дел Сьерра-Леоне Самура Камара во время встречи с Сергеем Лавровым. Архивное фото

Министр иностранных дел Сьерра-Леоне Самура Камара во время встречи с Сергеем Лавровым. Архивное фото

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече со своим коллегой из Сьерра-Леоне Самурой Уилсоном Камарой "на полях" 72-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудил вопросы реформирования Совета Безопасности Всемирной организации, говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров.

"В ходе беседы стороны обсудили взаимодействие двух стран в ООН с упором на тематику реформы Совета Безопасности ООН, актуальные вопросы поддержания мира и безопасности, прекращения конфликтов", — говорится в сообщении министерства.

В МИД РФ добавили, что стороны также обсудили ряд практических аспектов активизации российско-сьерралеонского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.