Мэр Одессы не исключает, что причиной трагедии в лагере мог стать поджог

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов не исключает, что причиной пожара в детском лагере "Виктория", в результате которого погибли три человека, мог стать поджог, сообщило в понедельник местное издание "Таймер".
"Я не хочу переводить это в политическую плоскость. Но очень интересно и важно разобраться в причинах. Как могло такое произойти, чтобы одновременно все сгорело. Я прошу объективного расследования, в том числе не исключая версию поджога", — цитирует Труханова издание.
По его мнению, такую версию "нужно хорошо изучить правоохранителям".
Ранее уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что власти Украины проведут проверки во всех детских учреждениях после пожара в лагере "Виктория" в Одессе.