Мэр Одессы не исключает, что причиной трагедии в лагере мог стать поджог

На месте пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере Виктория в Одессе, Украина. 16 сентября 2017

На месте пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере Виктория в Одессе, Украина. 16 сентября 2017

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов не исключает, что причиной пожара в детском лагере "Виктория", в результате которого погибли три человека, мог стать поджог, сообщило в понедельник местное издание "Таймер".

Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в горевшем корпусе. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.

"Я не хочу переводить это в политическую плоскость. Но очень интересно и важно разобраться в причинах. Как могло такое произойти, чтобы одновременно все сгорело. Я прошу объективного расследования, в том числе не исключая версию поджога", — цитирует Труханова издание.

По его мнению, такую версию "нужно хорошо изучить правоохранителям".

Ранее уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба заявил, что власти Украины проведут проверки во всех детских учреждениях после пожара в лагере "Виктория" в Одессе.