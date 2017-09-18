На Украине продолжат рассматривать дело Саакашвили 22 сентября

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Мостиский районный суд Львовской области 22 сентября продолжит рассматривать дело о привлечении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к административной ответственности по обвинению в незаконном пересечении границы, заявил председательствующий по делу судья Юрий Билоус.
"Объявляется перерыв в заседании до 22 сентября до 12.00 (совпадает с мск)", — заявил Билоус в ходе заседания, трансляция которого велась на странице Саакашвили в Facebook.
Таким образом, суд удовлетворил ходатайство адвоката Саакашвили, который попросил объявить перерыв в заседании в связи с необходимостью ознакомиться с материалами дела.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября вечером при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям. Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство.