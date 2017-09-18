Трамп пообещал сделать ООН великой

Президент США Дональд Трамп во время совещания по реформе ООН. 18 сентября 2017

Президент США Дональд Трамп во время совещания по реформе ООН. 18 сентября 2017

ООН, 18 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп перефразировал свой предвыборный лозунг "Сделаем Америку вновь великой", применив его в отношении Организации Объединенных Наций, говорится в сообщении президентского журналистского пула.

На полях Генеральной Ассамблеи ООН журналисты спросили Трампа, какой сигнал он хочет послать организации.

"Думаю, сигнал такой: "Сделаем Объединенные Нации великими". Не "снова", а просто сделаем Объединенные Нации великими. Такой огромный потенциал. Думаю, мы сможем это сделать", — сказал Трамп.

Ранее президент США председательствовал на форуме, посвященном реформированию ООН. Президент США заявил, что ООН не достигла полного потенциала, и США как крупнейший донор организации не видят должных результатов, а поэтому поддерживают реформу организации. Трамп также высказался против неравномерного распределения нагрузки между странами-членами, намекая на то, что США тратят на ООН намного больше, чем любая другая страна.