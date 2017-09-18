Эксперт: курдский референдум в Ираке могут отложить из-за давления Турции

АНКАРА, 18 сен — РИА Новости, Федор Смирнов. Референдум в курдской автономии Ирака о независимости может быть перенесен из-за резкой позиции ее соседей по региону, в частности Турции, заявил РИА Новости глава Института энергетических рынков и политики (Анкара) Волкан Оздемир в понедельник.

Курдский референдум, намеченный на 25 сентября, подвергся критике со стороны многих стран региона, включая сам Ирак, Иран и Турцию. Против референдума выступила Лига арабских государств. Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил о намерении обсудить на полях сессии Генассамблеи ООН референдум о независимости курдской автономии Ирака с президентом США Дональдом Трампом и иракским премьером Хайдером аль-Абади. По его словам, Турция объявит о своем плане действий в связи с референдумом о независимости Иракского Курдистана после заседании Совета национальной безопасности и кабинета министров 22 сентября.

"Турция, находящаяся рядом с вентилем, очень сильна. Если она захочет, то, остановив поставку нефти по нефтепроводу Керкук-Юмурталык, сделает несбыточными мечты Иракского Курдистана о независимости. Но более высока вероятность того, что сторонам удастся найти некий компромисс путем переноса референдума", — сказал собеседник агентства.

Он также прокомментировал сообщение "Роснефти" о том, что нефтяная компания и Иракский Курдистан планируют в 2019 году запустить трубопровод для экспорта газа в Турцию и Европу. Проект предполагает запуск в эксплуатацию трубопровода и первые поставки газа внутренним потребителям в 2019 году, а с 2020 года — начало экспортных поставок газа. Кроме того, "Роснефть" в ближайшее время планирует завершить разработку необходимой финальной документации по проекту экспортного нефтепровода в Иракском Курдистане в рамках инвестиционного соглашения с правительством региона, которое было заключено в июне 2017 года.

"Заявление "Роснефти" о продолжающихся переговорах, на мой взгляд, говорит о том, что Россия хочет построить новую точку баланса между Эрбилем, Багдадом и Анкарой", — сказал Оздемир.

По его словам, в течение многих лет на рынке курдской автономии Ирака были такие иностранные компании, как Genel Energy, Exxon, DNO, турецкая Turkish Energy Company. "В последнее время к ним прибавилась и российская "Роснефть". В июне она стала партнером Курдской автономии Ирака на некоторых площадках. Кроме этого, ей удалось закрепиться в обеспечении доступа к нефтепроводу. Лидер курдской автономии Ирака Масуд Барзани, представляя Россию в лице "Роснефти" в роли нового игрока на рынке, пытается заручиться поддержкой Москвы в проведении референдума о независимости", — добавил Оздемир.