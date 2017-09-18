СМИ: у суда в Одессе начались потасовки после приговора по делу 2 мая

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Потасовки начались у здания Ильичевского суда Одесской области, который оправдал сторонников "антимайдана", обвиняемых по делу о событиях 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе, сообщил телеканал "112 Украина", который транслировал столкновения в прямом эфире.

По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходили 19 обвиняемых, пять из них находились в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов "антимайдана", которых обвиняли в провоцировании своих сторонников к действиям против участников "евромайдана", что привело к массовым беспорядкам. При этом двое из погибших считаются активистами "евромайдана", а четверо — сторонниками Куликова поля. Суд в понедельник признал сторонников "антимайдана" невиновными. Однако двух из них задержали по новому обвинению.

"Это столкновения возле суда. Видим, что использовали слезоточивый газ и палки. Люди были с палками, с дубинками", — сказала ведущая в эфире телеканала, комментируя прямое включение.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

В результате украинские радикалы убили в тот день 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.