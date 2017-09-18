СМИ: у суда в Одессе начались потасовки после приговора по делу 2 мая

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Потасовки начались у здания Ильичевского суда Одесской области, который оправдал сторонников "антимайдана", обвиняемых по делу о событиях 2 мая 2014 года на Греческой площади в Одессе, сообщил телеканал "112 Украина", который транслировал столкновения в прямом эфире.
По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходили 19 обвиняемых, пять из них находились в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов "антимайдана", которых обвиняли в провоцировании своих сторонников к действиям против участников "евромайдана", что привело к массовым беспорядкам. При этом двое из погибших считаются активистами "евромайдана", а четверо — сторонниками Куликова поля. Суд в понедельник признал сторонников "антимайдана" невиновными. Однако двух из них задержали по новому обвинению.
"Это столкновения возле суда. Видим, что использовали слезоточивый газ и палки. Люди были с палками, с дубинками", — сказала ведущая в эфире телеканала, комментируя прямое включение.
Одесский паблик → Активисты мешают вывезти оправданных фигурантов "по делу 2 мая" https://t.co/yP22PLFjSi #Одесса #новости pic.twitter.com/xBSV9PepNT— Все НОВОСТИ ⚓ ОДЕССЫ (@Odessa_Novosti) 18 сентября 2017 г.
В результате украинские радикалы убили в тот день 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.