Военнослужащие ВМФ Черногории провели с НАТО совместные учения

Военнослужащие Черногории и США во время совместных учений. Архивное фото

Военнослужащие Черногории и США во время совместных учений. Архивное фото

БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Военные моряки Черногории провели в понедельник совместные учения с представителями постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) в порту города Бар, сообщило министерство обороны республики.

Четыре судна постоянной военно-морской группы НАТО: британские эсминцы Duncan и Diamond, французский фрегат La Fayette и греческий фрегат Limnos прибыли в порт Бар в минувшую субботу. В понедельник в учениях корабельного десанта были задействованы моряки с Diamond и военнослужащие ВМФ Черногории.

"В ходе учений продемонстрированы методы подхода, высадки на судно и досмотра судна, команда которого сотрудничает. После этого проведен анализ и сравнение действий обеих десантных команд", — говорится в сообщении минобороны.

На опубликованном военным ведомством видео десять вооруженных черногорских военнослужащих на резиновом катере после непродолжительного прохода по акватории порта пристают к борту буксира PR-41 ВМФ республики, затем поднимаются на палубу и осматривают внутренние помещения в присутствии членов экипажа. Через некоторое время упражнение проводит британская команда.

В начале июня Черногория официально стала 29 членом Североатлантического альянса. После вступления в НАТО министр обороны Черногории сообщил, что Подгорица готова участвовать во всех операциях альянса. По его словам, все, что может дать республика НАТО — это 1950 военнослужащих и 450 тысяч евро ежегодного взноса.