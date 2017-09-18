Военнослужащие ВМФ Черногории провели с НАТО совместные учения

БЕЛГРАД, 18 сен – РИА Новости. Военные моряки Черногории провели в понедельник совместные учения с представителями постоянной военно-морской группы НАТО №2 (SNMG2) в порту города Бар, сообщило министерство обороны республики.
Четыре судна постоянной военно-морской группы НАТО: британские эсминцы Duncan и Diamond, французский фрегат La Fayette и греческий фрегат Limnos прибыли в порт Бар в минувшую субботу. В понедельник в учениях корабельного десанта были задействованы моряки с Diamond и военнослужащие ВМФ Черногории.
"В ходе учений продемонстрированы методы подхода, высадки на судно и досмотра судна, команда которого сотрудничает. После этого проведен анализ и сравнение действий обеих десантных команд", — говорится в сообщении минобороны.
В начале июня Черногория официально стала 29 членом Североатлантического альянса. После вступления в НАТО министр обороны Черногории сообщил, что Подгорица готова участвовать во всех операциях альянса. По его словам, все, что может дать республика НАТО — это 1950 военнослужащих и 450 тысяч евро ежегодного взноса.