В Нью-Йорке произошло ДТП с участием двух автобусов

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Три человека погибли и 16 пострадали в результате столкновения пассажирского и туристического автобусов в Нью-Йорке, сообщил в ходе пресс-конференции мэр города Билл Де Блазио.

Инцидент произошел в понедельник в нью-йоркском округе Куинс.

"На данный момент известно о трех погибших… 16 пострадали, некоторые из них находятся в критическом состоянии", — заявил в ходе пресс-конференции мэр Нью-Йорка. Он отметил, что пострадавшие были доставлены в несколько больниц.

Председатель транспортной компании Metropolitan Transportation Authority Джо Лхота подтвердил количество погибших и пострадавших. Он отметил, что погибшие являются жителями Нью-Йорка.

Как сообщил представитель полиции Нью-Йорка в ходе пресс-конференции, в результате происшествия погиб водитель туристического автобуса, один пассажир и прохожий.