У побережья Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,6

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в понедельник у тихоокеанского побережья мексиканского штата Оахака, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в понедельник в 14.19 по времени UTC (17.19 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 115 километрах к югу от города Сан-Франциско-дель-Мар. Очаг землетрясения залегал на глубине 11,7 километра.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Геологическая служба отметила зеленый уровень угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.

В ночь на 8 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 8,1. В результате удара подземной стихии погибли более 60 человек, по меньшей мере 200 человек получили различные травмы. Президент страны Энрике Пенья Ньето объявил день траура по погибшим.