Гатилов: Москва выступает за реформу ООН, но она должна быть всеобъемлющей

НЬЮ-ЙОРК, 18 сен — РИА Новости. Москва выступает за реформу ООН, но она должна быть всеобъемлющей, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Мы, конечно, за реформу (ООН — ред.) выступаем, но считаем, что она должна быть всеобъемлющей, и все решения, которые связаны с реформой должны приниматься государствами-членами в ходе межправительственного диалога", — сказал Гатилов.

В понедельник в ООН проходит встреча по реформе организации, предложенной США.

Гатилов отметил, что обсуждаемые предложения по реформе ООН — "это инициатива отдельного государства".