Ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился до третьей категории

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Ураган "Мария" в Атлантическом океане усилился до опасной третьей категории, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

В ночь на понедельник тропический шторм "Мария", который сформировался в минувшие выходные в Атлантическом океане, усилился до урагана.

По данным метеорологической службы, ураган продвигается в северо-западном направлении со скоростью 16 километров в час. Максимальная скорость ветра в районе урагана составляет 193 километра в час.

Ранее в понедельник максимальный — красный — уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях был объявлен из-за урагана во французском заморском департаменте Мартинике.

Урагану присваивается третья категория по шкале Саффира-Симпсона, когда скорость ветра превышает 178 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость ветра должна превышать 120 километров в час. При урагане пятой категории скорость ветра достигает 250 километров в час, что может привести к катастрофическим последствиям.