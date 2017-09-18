Глава МИД ФРГ приветствует идею о поддержке преследуемых деятелей культуры

БЕРЛИН, 18 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль поддержал инициативу деятелей культуры Германии о создании программы поддержки для людей искусства, которые подвергаются преследованию. Об этом говорится в распространенном пресс-службой заявлении министра.

"Я приветствую призыв к созданию программы защиты преследуемых художников, и я был бы рад, если бы эта важная инициатива получила широкую поддержку. Мы знаем, что нападки на свободу науки и искусства слишком хорошо связаны с нашей собственной историей. Сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы защитить и расширить пространство свободы для иностранной культурной и образовательной политики и восстановить его там, где оно может быть утрачено", — заявил Габриэль.

Он добавил, что созданием программы должно заняться новое правительство Германии. Выборы в бундестаг состоятся 24 сентября. Габриэль подчеркнул, что "особенно важно, чтобы мы помогали тем, кто выступает за свободу искусства и культуры, не только здесь, но и там, где им мешает их социальная деятельность". Он пригласил сторонников на встречу в начале октября, чтобы обсудить дальнейшие шаги.

Ранее руководители известных немецких театров, музеев и киноорганизаций выступили с предложением о создании государственной программы поддержки преследуемых деятелей культуры.