Глава МИД ФРГ приветствует идею о поддержке преследуемых деятелей культуры

БЕРЛИН, 18 сен — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль поддержал инициативу деятелей культуры Германии о создании программы поддержки для людей искусства, которые подвергаются преследованию. Об этом говорится в распространенном пресс-службой заявлении министра.
"Я приветствую призыв к созданию программы защиты преследуемых художников, и я был бы рад, если бы эта важная инициатива получила широкую поддержку. Мы знаем, что нападки на свободу науки и искусства слишком хорошо связаны с нашей собственной историей. Сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы защитить и расширить пространство свободы для иностранной культурной и образовательной политики и восстановить его там, где оно может быть утрачено", — заявил Габриэль.
Ранее руководители известных немецких театров, музеев и киноорганизаций выступили с предложением о создании государственной программы поддержки преследуемых деятелей культуры.