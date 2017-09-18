Декларацию Трампа о реформе ООН подписали 128 стран

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Предложенную США декларацию о реформе ООН уже подписали 128 из 193 государств, сообщила американский постпред при ООН Никки Хейли, пишетт агентство Sputnik со ссылкой на американского постпреда при ООН Никки Хейли.

"Отклик, который мы получили, был просто фантастическим", — заявила она на открытии форума по реформированию организации.

В свою очередь, президент США и автор инициативы Дональд Трамп отметил, что ООН не достигла полного потенциала из-за бюрократии и неправильного менеджмента.

"Мы не видим результатов, соответствующих нашим вложениям… Нам нужна ООН, которая восстановит доверие людей по всему миру… ООН не должна быть заложником прошлых методов, которые не работают", — добавил он.

Подготовленная декларация состоит из десяти пунктов. В ней США призывают внести изменения в структуру ООН, чтобы улучшить координацию работы в различных сферах. Достичь это следует, по мнению Соединенных Штатов, в том числе за счет сокращения штата сотрудников организации.

Трамп неоднократно критиковал ООН, отмечая, что больше всего средств в ее казну поступает из американского бюджета. По его словам, несправедливо, что Вашингтон тратит каждый год на программы ООН около десяти миллиардов долларов, сумму во много раз превосходящую вклады других ее членов.

В России к предложенной реформе отнеслись настороженно. Постпред при ООН Василий Небензя допустил, что Москва не подпишет документ, так как "декларацией реформу ООН не проведешь и ООН не изменишь". По его словам, организацию необходимо реформировать в результате межправительственного процесса.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич выразил мнение, что предложенная Трампом декларация больше напоминает диктат, нежели обсуждение. По его словам, подобные вопросы так не решаются.