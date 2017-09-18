Посла Германии в Турции вызвали в МИД во второй раз за три дня

АНКАРА, 18 сен — РИА Новости. Посол Германии в Анкаре Мартин Эрдманн был в понедельник вызван в МИД Турции, это второй вызов посла в турецкое внешнеполитическое ведомство за три дня, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
"Посол ФРГ сегодня был вновь вызван в МИД Турции. То, что это второй вызов за три дня, можно расценивать как случайное совпадение", — сказал собеседник агентства.
По его словам, Анкара давно планировала вызвать немецкого дипломата в МИД, однако Эрдманн отсутствовал в Анкаре. Причина, по которой немецкий посол был повторно вызван в МИД Турции, не разглашается.
Особенно обострились отношения Турции с Австрией, которая настаивает на прекращении переговоров о вступлении страны в организацию, и с Германией, заявившей о пересмотре экономической политики в отношении Анкары, кредитных и инвестиционных программ из-за ареста правозащитников в Турции.