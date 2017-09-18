В ДНР заявили, что не препятствуют восстановлению инфраструктуры Донбасса

ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. ДНР никогда не препятствовала восстановлению поврежденной из-за обстрелов инфраструктуры Донбасса, заявили РИА Новости в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее киевская сторона в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня обвинила ополченцев в препятствовании восстановлению инфраструктуры в Донбассе, из-за чего Марьинка и Красногоровка лишены возможности отопления в зимний период. Как заявили в Киеве, из-за отсутствия газоснабжения также вынуждены простаивать ряд предприятий.

"Все заявки, которые подаются для согласования восстановления инфраструктуры, согласовываются и подписываются, мы всегда идем навстречу в этих вопросах и никогда не препятствовали, в отличие от украинских силовиков, которые нередко открывали огонь по ремонтным бригадам. Думаю, это очередная попытка дискредитировать ДНР", — сказал РИА Новости представитель командования ДНР.