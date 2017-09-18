ВИЛЬНЮС, 18 сен — РИА Новости. Послу РФ в Литве Александру Удальцову вручили ноту из-за якобы нарушения воздушного пространства республики истребителями "Ил-76", сообщила в понедельник пресс-служба МИД Литвы.

"Восемнадцатого сентября посол РФ в Литве Александр Удальцов был вызван в МИД Литвы, ему была вручена дипломатическая нота в связи с нарушением воздушного пространства Литвы", — говорится в сообщении.

Как утверждают в ведомстве, два российских военных истребителя "Ил-76" 16 сентября вошли в воздушное пространство Литвы и пробыли в нем две минуты. Самолеты направлялись в Калининград из основной части России.

МИД Литвы выразил послу протест и потребовал от компетентных органов российского руководства предоставить объяснение в кратчайшие сроки. Ведомство также призвало Россию принять все меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Минобороны России неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС РФ выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.