США рассчитывают на более выгодные условия Парижского соглашения по климату

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. США выйдут из Парижского соглашения по климату, если не получат "более выгодных" предложений, заявил журналистам представитель Белого дома.
"США рассчитывают продолжить этот диалог, работая над сбалансированным подходом к сокращению выбросов, который при этом не подвергнет опасности энергетическую безопасность и экономический рост", — заявил представитель Белого дома.
На минувших выходных администрация посылала противоречивые сигналы относительно переговоров, не говоря напрямую, будет ли выполнено предписание президента Дональда Трампа выйти из соглашения. Вашингтон уже уведомил об этом ООН 4 августа.
Трамп считает, что соглашение создает несправедливые условия для американского производства и лишает американцев рабочих мест.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.