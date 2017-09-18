США рассчитывают на более выгодные условия Парижского соглашения по климату

ВАШИНГТОН, 18 сен — РИА Новости. США выйдут из Парижского соглашения по климату, если не получат "более выгодных" предложений, заявил журналистам представитель Белого дома.

"Мы выйдем из Парижского соглашения, если не сможем провести новые переговоры на условиях, которые будут более выгодными для США", — говорится в заявлении, распространенном по итогам министерского завтрака по климату в ООН.

"США рассчитывают продолжить этот диалог, работая над сбалансированным подходом к сокращению выбросов, который при этом не подвергнет опасности энергетическую безопасность и экономический рост", — заявил представитель Белого дома.

На минувших выходных администрация посылала противоречивые сигналы относительно переговоров, не говоря напрямую, будет ли выполнено предписание президента Дональда Трампа выйти из соглашения. Вашингтон уже уведомил об этом ООН 4 августа.

Трамп считает, что соглашение создает несправедливые условия для американского производства и лишает американцев рабочих мест.

Ранее газета Wall Street Journal написала со ссылкой на источники, что администрация Трампа может пойти на попятную и пока не выходить из соглашения, добиваясь уступок от партнеров. Аналогичную тактику Трамп использует и на других переговорах, в том числе по Североамериканской зоне свободной торговли.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, оно определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата. Россия подписала, но пока не ратифицировала соглашение.