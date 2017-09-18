В Одессе третий день ищут пропавшую после пожара в детском лагере девочку

На месте пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере Виктория в Одессе, Украина. 16 сентября 2017

На месте пожара в детском спортивно-оздоровительном лагере Виктория в Одессе, Украина. 16 сентября 2017

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Полиция продолжает поиски девочки, пропавшей без вести в результате пожара в детском лагере в Одессе, передает в понедельник агентство УНИАН со ссылкой на начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина.

Пожар в детском лагере "Виктория" произошел в ночь на субботу. В лагере находились 150 детей, в том числе 42 ребенка в горевшем корпусе. Погибли три человека. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности и служебной халатности.

"Речь идет о третьей несовершеннолетней, находившейся в комнате №11", — передает агентство. По его данным, именно в этой комнате проживали дети, которые погибли при пожаре.

По словам Головина, полиция продолжает поиск девочки в связи с тем, что отец утверждает, что его дочь якобы видели живой после пожара. Отец ребенка ссылается на информацию, полученную от местных жителей.