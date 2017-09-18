В Одессе третий день ищут пропавшую после пожара в детском лагере девочку

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Полиция продолжает поиски девочки, пропавшей без вести в результате пожара в детском лагере в Одессе, передает в понедельник агентство УНИАН со ссылкой на начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина.
"Речь идет о третьей несовершеннолетней, находившейся в комнате №11", — передает агентство. По его данным, именно в этой комнате проживали дети, которые погибли при пожаре.
По словам Головина, полиция продолжает поиск девочки в связи с тем, что отец утверждает, что его дочь якобы видели живой после пожара. Отец ребенка ссылается на информацию, полученную от местных жителей.