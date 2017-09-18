У добившейся эксгумации Дали испанки потребовали выплаты судебных издержек

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Испанская прокуратура потребовала выплаты судебных издержек у испанки Пилар Абель, которая считает своим отцом Сальвадора Дали и добилась его эксгумации для генетической экспертизы.

В начале сентября фонд "Гала-Сальвадор Дали" сообщил, что анализ ДНК останков Дали показал, что знаменитый сюрреалист не является отцом Пилар Абель, как утверждала она. После этого Абель заявила, что не признает результаты экспертизы и оспорит их.

Как пишет газета ABC, сторона обвинения озвучила свою позицию в ходе слушаний в суде первой инстанции в Мадриде. "Она действовала своенравным и необоснованным образом и не доказала ничего, что могло бы поставить под сомнение надежность национального института токсикологии", — заявил прокурор. По данным издания, фонд "Гала-Сальвадор Дали" также хочет взыскать с Абель расходы на эксгумацию Дали. Требуемая сумма не называется.

В июне суд Мадрида удовлетворил иск Пилар Абель, зарабатывающей на жизнь предсказанием будущего и "снятием порчи", и постановил провести эксгумацию тела Сальвадора Дали для анализов ДНК. Несмотря на попытки отменить или хотя бы отсрочить эксгумацию, она была проведена в ночь с 20 на 21 июля.

Во время эксгумации были взяты образцы двух больших костей, волосы и ногти художника. Отмечалось, что его тело хорошо сохранилось благодаря бальзамированию, даже знаменитые усы сохранили свою форму.

Абель утверждает, что ее мать Антониа Мартинес де Аро в середине 1950-х годов имела связь с художником, когда работала в доме его друзей в Кадакесе. В это время там жил Дали вместе со своей женой и музой Галой. Забеременев в 25 лет, Антониа переехала в Кастельон-де-Ампуриас, вышла замуж за 29-летнего мужчину по имени Хуан. Он, по заявлению женщины, и стал ее официальным отцом.