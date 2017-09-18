Двух оправданных по делу 2 мая в Одессе задержали по новому обвинению

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Двух оправданных фигурантов дела о беспорядках в Одессе 2 мая 2014 года задержали по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины, сообщило в понедельник местное издание "Думская".
Задержание одного из фигурантов подтвердил адвокат россиянина Евгения Мефедова Валентин Рыбин.
"(Евгения) Мефедова пытаются задержать прямо в зале суда!" — написал Рыбин на своей странице в Facebook.
По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходит 19 обвиняемых, пятеро из них находятся в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов "антимайдана", которых обвиняют в провоцировании своих сторонников к действиям против участников "евромайдана", что привело к массовым беспорядкам.