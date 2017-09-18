В Киеве рассказали, сколько миротворцев ООН должно быть в Донбассе

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Численность миротворческого контингента ООН в Донбассе, исходя из территории зоны конфликта, должна составлять 40–60 тысяч человек, считает замглавы министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.

"Если взять за образец миротворческие операции, которые проводились на Балканах, и сравнить с площадью тех стран и площадью неконтролируемых территорий в Донбассе, то, по нашим оценкам, количество миротворцев должно достигать от 40 до 60 тысяч человек", — сказал Тука в понедельник в комментарии украинскому агентству УНН

По его словам, позиция Киева заключается в том, что в состав контингента не должны входить представители России и дружественных ей стран, например, Армении или Казахстана.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.

Киев считает, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Генсек ООН Антониу Гутерреш, комментируя в интервью РИА Новости идею ввести миротворцев в Донбасс для охраны миссии ОБСЕ, заявил, что в случае достижения согласия по этому вопросу в организации будут готовы сделать все, чтобы разрешить украинский кризис.