В Киеве рассказали, сколько миротворцев ООН должно быть в Донбассе

КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Численность миротворческого контингента ООН в Донбассе, исходя из территории зоны конфликта, должна составлять 40–60 тысяч человек, считает замглавы министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука.
По его словам, позиция Киева заключается в том, что в состав контингента не должны входить представители России и дружественных ей стран, например, Армении или Казахстана.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев ООН на Украину, но речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. При этом, как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, позиция России по размещению на Украине миротворцев гибкая.