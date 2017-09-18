Дошла до генсека ООН: президент Литвы пожаловалась на учения "Запад-2017"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась генсеку ООН Антониу Гутеррешу на российско-белорусские учения "Запад-2017". По мнению политика, маневры моделируют реальный конфликт со странами НАТО.
Президент Литвы также выразила поддержку реформе ООН и обвинила организацию в "недостаточной реакции на нарушения международных прав".
"Организация не выполняет свою миссию в полном объеме", — добавила Грибаускайте.
Учения "Запад-2017"
Организаторы маневров придумали три "страны-агрессора": Вейшнорию, Весбарию и Лубению, которые атакуют Белоруссию. Цель учений — отразить условную агрессию и проверить слаженность совместных действий российских и белорусских военных.
В этом году маневры пройдут на шести полигонах в Белоруссии — Лепельском, Лосвидо, Борисовском, Осиповическом, Ружанском, Домановском и участке местности Дретунь, а также на трех в России — Лужский, Струги Красные и Правдинский.
Кто боится учений
"Мы имеем дело не с белорусско-российскими упражнениями на территории Белоруссии, а с тренировками всего западного фронта, если смотреть с точки зрения Москвы, простирающегося от Финляндии и вод Норвегии до юга Черного моря", — заявил Мачеревич в интервью агентству PAP.
Министр отметил, что приглашение на учения польских наблюдателей не уменьшает опасений Варшавы.
"Количество тренирующихся войск намного превышает 100 тысяч, это не 12,7 тысяч, как утверждает белорусская сторона", — добавил Мачеревич.
Реакция Пентагона
При этом в США признали, что Россия и Белоруссия обеспечили прозрачность маневров.
"Мы признаем, что Россия и Белоруссия предприняли шаги по обеспечению транспарентности", — заявила в минувшую пятницу РИА Новости официальный представитель Пентагона Мишель Балданса Балданса.
По словам американской чиновницы, Белоруссия уведомила об учениях в рамках Венских соглашений. Минск указал, что "масштабы учений несколько меньше тех, которые требуют присутствия международных наблюдателей".
Позиция Москвы и Минска
На прошлой неделе заместитель министра обороны России Александр Фомин объяснил смысл названия военных учений "Запад-2017". По словам генерала, под этим словом понимаются не страны Запада.
Фомин призвал воспринимать название учений "не в широком, политическом смысле как географический термин, включающий… страны Европейского союза или членов НАТО", а как "западную часть России и Белоруссии, которая расположена западнее России".Deutsche Welle отметил, что Восточная Европа и Прибалтика могут "спать спокойно".
Минобороны неоднократно заявляло, что учения не направлены против третьих стран и носят плановый и оборонительный характер. В ведомстве также отметили, что заявления некоторых стран о том, что во время маневров готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины не имеют ничего общего с действительностью.
"Состав группировок войск, которые участвуют в учениях "Запад-2017", — 12,7 тысячи военнослужащих, в том числе 10,2 тысячи в Белоруссии, — это мизер. Поверьте, никакого конфликта не будет", — сказал Макаров журналистам.