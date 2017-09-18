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Дошла до генсека ООН: президент Литвы пожаловалась на учения "Запад-2017"

Сюжет:
Учения "Запад-2017" (141)
16:5118.09.2017
(обновлено: 17:00 18.09.2017)
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© Фото : ДИМК МО РФ/Евгений МешковПодразделения ВДВ на учениях Запад-2017Подразделения ВДВ на учениях Запад-2017
© Фото : ДИМК МО РФ/Евгений Мешков

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась генсеку ООН Антониу Гутеррешу на российско-белорусские учения "Запад-2017". По мнению политика, маневры моделируют реальный конфликт со странами НАТО.

Учения Запад-2017: военные России и Белоруссии уничтожили диверсантов
© Ruptly Минобороны РФ
Учения "Запад-2017": военные России и Белоруссии уничтожили "диверсантов"
Особое недовольство Грибаускайте вызвали "скрытые масштабы и сценарии учений". По ее мнению, все это говорит "об агрессивном и нападающем характере" маневров.

Президент Литвы также выразила поддержку реформе ООН и обвинила организацию в "недостаточной реакции на нарушения международных прав".

"Организация не выполняет свою миссию в полном объеме", — добавила Грибаускайте.

Учения "Запад-2017"

Учения Запад-2017 в Ленинградской области
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Наблюдатели из семи стран прибыли на учения "Запад-2017" в Белоруссию
Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на девяти полигонах в Белоруссии и России. В маневрах участвуют 12,7 тысячи военнослужащих (7,2 тысячи человек — из Белоруссии, около 5,5 тысячи — из России), 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и примерно десять боевых кораблей.

Организаторы маневров придумали три "страны-агрессора": Вейшнорию, Весбарию и Лубению, которые атакуют Белоруссию. Цель учений — отразить условную агрессию и проверить слаженность совместных действий российских и белорусских военных.

В этом году маневры пройдут на шести полигонах в Белоруссии — Лепельском, Лосвидо, Борисовском, Осиповическом, Ружанском, Домановском и участке местности Дретунь, а также на трех в России — Лужский, Струги Красные и Правдинский.

Кто боится учений

Самолет Су-25 украинских ВВС. Архивное фото
© Flickr / Ryan
Украинская авиация усиленно патрулирует границы из-за учений "Запад-2017"
Обеспокоенность учениями высказывали ряд стран НАТО и Украина. Так, например, польский министр обороны Антони Мачеревич считает, что на совместных маневрах "Запад-2017" Россия и Белоруссия проводят тренировку "западного фронта".

"Мы имеем дело не с белорусско-российскими упражнениями на территории Белоруссии, а с тренировками всего западного фронта, если смотреть с точки зрения Москвы, простирающегося от Финляндии и вод Норвегии до юга Черного моря", — заявил Мачеревич в интервью агентству PAP.

Министр отметил, что приглашение на учения польских наблюдателей не уменьшает опасений Варшавы.

Учения Запад-2017: Высадка десанта и атака с воздуха
© Ruptly
Стратегические учения "Запад-2017": высадка десанта и атака с воздуха
"Приглашение наблюдателей из нескольких стран не уменьшает наших страхов… не только Польша видит в них, или в этом всем, что происходит на нашем восточном фланге, веские причины для беспокойства", — сказал он.

"Количество тренирующихся войск намного превышает 100 тысяч, это не 12,7 тысяч, как утверждает белорусская сторона", — добавил Мачеревич.

Реакция Пентагона

При этом в США признали, что Россия и Белоруссия обеспечили прозрачность маневров.

"Мы признаем, что Россия и Белоруссия предприняли шаги по обеспечению транспарентности", — заявила в минувшую пятницу РИА Новости официальный представитель Пентагона Мишель Балданса Балданса.

По словам американской чиновницы, Белоруссия уведомила об учениях в рамках Венских соглашений. Минск указал, что "масштабы учений несколько меньше тех, которые требуют присутствия международных наблюдателей".

Учения вооружённых сил России и Белоруссии Запад-2017
© РИА Новости / Павел Герасимов
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Российским военным на учениях "Запад-2017" завезли около 80 тонн продуктов
Балданса добавила, что Москва известила об учениях Совет Россия — НАТО и пригласила на часть маневров международных наблюдателей.

Позиция Москвы и Минска

На прошлой неделе заместитель министра обороны России Александр Фомин объяснил смысл названия военных учений "Запад-2017". По словам генерала, под этим словом понимаются не страны Запада.

Фомин призвал воспринимать название учений "не в широком, политическом смысле как географический термин, включающий… страны Европейского союза или членов НАТО", а как "западную часть России и Белоруссии, которая расположена западнее России".

Водолазы на учениях Запад-2017
© Фото : Минобороны РФ
Отряд Балтфлота задержал условных водолазов-диверсантов на учениях "Запад"
Также замминистра в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle отметил, что Восточная Европа и Прибалтика могут "спать спокойно".

Минобороны неоднократно заявляло, что учения не направлены против третьих стран и носят плановый и оборонительный характер. В ведомстве также отметили, что заявления некоторых стран о том, что во время маневров готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины не имеют ничего общего с действительностью.

Подразделения Псковского, Тульского и Ивановского соединений внезапно подняты по тревоге в рамках совместного стратегического учения Запад-2017
© Фото : Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
Политолог о реакции Пентагона на учения "Запад-2017": не надо верить фейкам
Аналогичную позицию заняли и в Минске. Начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии Владимир Макаров подчеркнул, что учения "Запад-2017" носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран, включая Украину.

"Состав группировок войск, которые участвуют в учениях "Запад-2017", — 12,7 тысячи военнослужащих, в том числе 10,2 тысячи в Белоруссии, — это мизер. Поверьте, никакого конфликта не будет", — сказал Макаров журналистам.

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