Дошла до генсека ООН: президент Литвы пожаловалась на учения "Запад-2017"

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Литвы Даля Грибаускайте пожаловалась генсеку ООН Антониу Гутеррешу на российско-белорусские учения "Запад-2017". По мнению политика, маневры моделируют реальный конфликт со странами НАТО.

Особое недовольство Грибаускайте вызвали "скрытые масштабы и сценарии учений". По ее мнению, все это говорит "об агрессивном и нападающем характере" маневров.

Президент Литвы также выразила поддержку реформе ООН и обвинила организацию в "недостаточной реакции на нарушения международных прав".

"Организация не выполняет свою миссию в полном объеме", — добавила Грибаускайте.

Учения "Запад-2017"

Стратегические учения "Запад-2017" проходят 14-20 сентября на девяти полигонах в Белоруссии и России. В маневрах участвуют 12,7 тысячи военнослужащих (7,2 тысячи человек — из Белоруссии, около 5,5 тысячи — из России), 70 самолетов и вертолетов, 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов и примерно десять боевых кораблей.

Организаторы маневров придумали три "страны-агрессора": Вейшнорию, Весбарию и Лубению, которые атакуют Белоруссию. Цель учений — отразить условную агрессию и проверить слаженность совместных действий российских и белорусских военных.

В этом году маневры пройдут на шести полигонах в Белоруссии — Лепельском, Лосвидо, Борисовском, Осиповическом, Ружанском, Домановском и участке местности Дретунь, а также на трех в России — Лужский, Струги Красные и Правдинский.

Кто боится учений

Обеспокоенность учениями высказывали ряд стран НАТО и Украина. Так, например, польский министр обороны Антони Мачеревич считает, что на совместных маневрах "Запад-2017" Россия и Белоруссия проводят тренировку "западного фронта".

"Мы имеем дело не с белорусско-российскими упражнениями на территории Белоруссии, а с тренировками всего западного фронта, если смотреть с точки зрения Москвы, простирающегося от Финляндии и вод Норвегии до юга Черного моря", — заявил Мачеревич в интервью агентству PAP.

Министр отметил, что приглашение на учения польских наблюдателей не уменьшает опасений Варшавы.

"Приглашение наблюдателей из нескольких стран не уменьшает наших страхов… не только Польша видит в них, или в этом всем, что происходит на нашем восточном фланге, веские причины для беспокойства", — сказал он.

"Количество тренирующихся войск намного превышает 100 тысяч, это не 12,7 тысяч, как утверждает белорусская сторона", — добавил Мачеревич.

Реакция Пентагона

При этом в США признали, что Россия и Белоруссия обеспечили прозрачность маневров.

"Мы признаем, что Россия и Белоруссия предприняли шаги по обеспечению транспарентности", — заявила в минувшую пятницу РИА Новости официальный представитель Пентагона Мишель Балданса Балданса.

По словам американской чиновницы, Белоруссия уведомила об учениях в рамках Венских соглашений. Минск указал, что "масштабы учений несколько меньше тех, которые требуют присутствия международных наблюдателей".

Позиция Москвы и Минска

Балданса добавила, что Москва известила об учениях Совет Россия — НАТО и пригласила на часть маневров международных наблюдателей.

На прошлой неделе заместитель министра обороны России Александр Фомин объяснил смысл названия военных учений "Запад-2017". По словам генерала, под этим словом понимаются не страны Запада.

Фомин призвал воспринимать название учений "не в широком, политическом смысле как географический термин, включающий… страны Европейского союза или членов НАТО", а как "западную часть России и Белоруссии, которая расположена западнее России".

Также замминистра в интервью немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle отметил, что Восточная Европа и Прибалтика могут "спать спокойно".

Минобороны неоднократно заявляло, что учения не направлены против третьих стран и носят плановый и оборонительный характер. В ведомстве также отметили, что заявления некоторых стран о том, что во время маневров готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины не имеют ничего общего с действительностью.

Аналогичную позицию заняли и в Минске. Начальник управления информации — пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны Белоруссии Владимир Макаров подчеркнул, что учения "Запад-2017" носят оборонительный характер и не направлены против третьих стран, включая Украину.

"Состав группировок войск, которые участвуют в учениях "Запад-2017", — 12,7 тысячи военнослужащих, в том числе 10,2 тысячи в Белоруссии, — это мизер. Поверьте, никакого конфликта не будет", — сказал Макаров журналистам.