Турция и Франция могут стать посредниками по вопросу референдума в Ираке

АНКАРА, 18 сен — РИА Новости. Турция и Франция могут выступить посредниками по урегулированию кризиса с референдумом в Иракском Курдистане, этот вопрос президенты двух стран Эммануэль Макрон и Тайип Эрдоган обсудят на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН, сообщает в понедельник газета Haberturk.

Курдский референдум намечен на 25 сентября и подвергся критике со стороны многих стран региона, включая сам Ирак, Иран и Турцию. Против референдума выступила Лига арабских государств. Ранее Эрдоган заявил о намерении обсудить на полях сессии Генассамблеи ООН референдум о независимости курдской автономии Ирака с президентом США Дональдом Трампом и иракским премьером Хайдером аль-Абади. По его словам, Турция объявит о своем плане действий в связи референдумом о независимости Иракского Курдистана после заседании Совета национальной безопасности и кабинета министров 22 сентября.

Как отмечает газета со ссылкой на высокопоставленные дипломатические источники, Турция и Франция собираются вместе убедить руководство Иракского Курдистана отказаться от проведения референдума, предложив посредничество для разработки дорожной карты с целью урегулирования противоречий между Багдадом и Эрбилем. Речь, в частности, идет о статусе курдской автономии Ирака и перераспределении доходов от продажи ею нефти.

Если референдум все же будет проведен, Анкара и Париж могут договориться об общих санкциях против Эрбиля, сообщает газета.