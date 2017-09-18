Во Франции назвали неуместной идею о референдуме в Иракском Курдистане

Дети играют в футбол на фоне плаката с изображением лидера иракских курдов. Архивное фото

Дети играют в футбол на фоне плаката с изображением лидера иракских курдов. Архивное фото

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал "неуместной инициативой" намерение провести референдум о независимости в Иракском Курдистане.

"В конституции Ирака присутствуют очень важные положения по поводу автономности. Их следует уважать, признавать действительными и обеспечивать их выполнение, в рамках обеспечения диалога между Багдадом и Курдистаном. Нам кажется, что другие инициативы будут неуместны", — цитирует министра агентство Франс Пресс

Высшая комиссия по проведению референдума о независимости в Иракском Курдистане накануне отвергла альтернативное плебисциту предложение западных стран, которое ранее передали Барзани представители США, Германии, Франции и ООН, и заявила, что референдум пройдет в назначенный срок.

Верховный суд Ирака в понедельник постановил отменить проведение референдума в ответ на запрос премьер-министра страны Хайдера аль-Абади. Представитель Демократической партии Курдистана в Москве Хошави Бабакр заявил, что референдум вряд ли будет отменен, несмотря на постановление суда.