Хакеры украли данные миллионов пользователей популярной программы CCleaner

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Хакерам удалось получить доступ к данным 2,27 миллионов пользователей утилиты CCleaner, предназначенной для оптимизации работы операционной системы. Об этом говорится на сайте компании-разработчика Piriform.

Программная уязвимость, позволившая хакерам получить конфиденциальные сведения, актуальна для 32-битных версий CCleaner v5.33.6162 и CCleaner Cloud v1.07.3191. В указанные приложения злоумышленники внедрили вредоносный код, который пересылал на сторонний сервер в США имена компьютеров, IP-адреса, перечни установленных программ и активного софта, а также списки с характеристиками сетевых адаптеров.

Об уязвимости стало известно в середине августа. Вскоре Pirisoft выпустила обновление, которое гарантировало сохранность данных пользователей. Сервер, на который приходили конфиденциальные сведения, заблокирован властями США 15 сентября.

В заявлении на сайте компании подчеркивается, что информация, полученная злоумышленниками, не представляет особой важности.

CCleaner — популярная утилита для оптимизации работы операционных систем Windows, содержит в себе инструменты для удаления временных файлов, чистки реестра и программного кэша. На сегодняшний день программой пользуются около 130 миллионов человек.