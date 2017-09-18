КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил об аресте директора детского лагеря "Виктория" в Одессе, где в результате пожара погибли три человека.
"Дело о пожаре в одесском детском лагере держу на особом контроле. Директор заведения, который отключил пожарную сигнализацию, арестован. Работнику, ответственному за состояние пожарной безопасности, объявлено подозрение", — написал Луценко на своей странице в Facebook в понедельник.
По информации местного издания "Таймер", Киевский райсуд Одессы арестовал директора лагеря Петроса Саркисяна на два месяца.