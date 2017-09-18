Бурджанадзе рассказала о планах ЦРУ сорвать ЧМ-2018 при помощи Саакашвили

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили является звеном серьезнейшего проекта, который контролируется ЦРУ, рассказала в интервью "Независимой газете" бывший спикер грузинского парламента Нино Бурджанадзе.

"Цель проекта – создать России серьезные проблемы в 2018 году, который важен для России двумя крупнейшими событиями. Многие горят желанием отобрать у России чемпионат мира по футболу и оказать воздействие на выборы президента…. Саакашвили – отличный кандидат для исполнения такого плана", — заявила Бурджанадзе.

В начале сентября лишенный украинского гражданства политик проник в страну из Польши, прорвав оцепление силовиков с помощью своих сторонников.

Заявление Бурджанадзе прокомментировали представители обеих палат российского парламента. Так, замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сообщил, что Саакашвили не может повлиять на выборы в России.

"Для нас мы понимаем, что никакого влияния не оказывает ни на какую-то политическую, ни на какие-то экономические интересы, позиции нашей страны. Во-первых, роль и предназначение этого человека абсолютно понятна – это провокатор",- пояснил депутат.

По его словам, основная задача опального политика – дальнейшая дестабилизация обстановки на Украине за счет создания очага напряженности в Европе или усугубление конфликта с Россией.

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич придерживается иного мнения. По его словам, Саакашвили является продуктом американских спецслужб.

"Весь его жизненный путь — это сплошная череда перевоплощений, смены масок, вызванная только одним желанием — всегда быть на авансцене истории, быть на виду", — подчеркнул сенатор.

В то же время он заявил, что разыграть антироссийскую карту у Вашингтона не получится.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 городов: Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.