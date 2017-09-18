ЕСПЧ обнародует решение по пересмотру теракта в Беслане

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Страсбургский суд во вторник обнародует решение по делу "Тагаева и другие против России", касающегося захвата заложников в Беслане, по которому оно будет либо пересмотрено, либо окончательно вступит в силу.

Как сообщили РИА Новости в аппарате Совета Европы, "сегодня группа из пяти судей Европейского суда по правам человека рассматривает просьбы государств и заявителей о передаче ранее вынесенных решений в Большую палату". Он отметил, что "решения группы будут опубликованы завтра, во вторник, 19 сентября".

Среди них рассматривается и дело "Тагаева и другие против России", по которому ЕСПЧ в апреле вынес решение, призвав РФ выплатить истцам по делу о теракте в Беслане 2 миллиона 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек. В середине июля Минюст РФ обжаловал решение ЕСПЧ. В начале сентября комитет "Матери Беслана" направил обращение в ЕСПЧ с просьбой отказать властям России в рассмотрении дела о теракте в Беслане в Большой палате.

Согласно 43 статье Европейской конвенции по правам человека, "в течение трех месяцев с даты вынесения Палатой постановления в исключительных случаях возможно обращение любой из сторон в деле о передаче его на рассмотрение Большой палаты". Если коллегия из пяти судей решит, что дело надо передавать в Большую палату, то фактически рассмотрение будет начато заново. Если судьи решат, что дело не нужно передавать в Большую палату, то решение ЕСПЧ вступит в силу.

Иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге подали 409 россиян, считающие, что власти РФ не провели эффективного расследования событий в Беслане (Северная Осетия), где в сентябре 2004 года в результате захвата вооруженными террористами заложников в школе № 1 погибли 334 человека, в том числе 186 детей.