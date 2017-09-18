ЕСПЧ обнародует решение по пересмотру теракта в Беслане

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Страсбургский суд во вторник обнародует решение по делу "Тагаева и другие против России", касающегося захвата заложников в Беслане, по которому оно будет либо пересмотрено, либо окончательно вступит в силу.
Среди них рассматривается и дело "Тагаева и другие против России", по которому ЕСПЧ в апреле вынес решение, призвав РФ выплатить истцам по делу о теракте в Беслане 2 миллиона 955 тысяч евро в качестве нематериального ущерба, а также 88 тысяч евро представителям заявителей в качестве компенсации издержек. В середине июля Минюст РФ обжаловал решение ЕСПЧ. В начале сентября комитет "Матери Беслана" направил обращение в ЕСПЧ с просьбой отказать властям России в рассмотрении дела о теракте в Беслане в Большой палате.
Иск в Европейский суд по правам человека в Страсбурге подали 409 россиян, считающие, что власти РФ не провели эффективного расследования событий в Беслане (Северная Осетия), где в сентябре 2004 года в результате захвата вооруженными террористами заложников в школе № 1 погибли 334 человека, в том числе 186 детей.