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СМИ: суд оправдал обвиняемых по делу о беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе

Сюжет:
Столкновения в Одессе (323)
16:0318.09.2017
(обновлено: 16:17 18.09.2017)
05063
© РИА Новости / Антон КругловПерейти в фотобанкОдесса после трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Архивное фотоОдесса после трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Круглов
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КИЕВ, 18 сен — РИА Новости. Ильичевский суд Одесской области признал невиновными обвиняемых по делу о массовых беспорядках в городе 2 мая 2014 года по эпизоду событий на Греческой площади, сообщило в понедельник местное издание "Таймер".

Сотрудники правоохранительных органов Украины у входа на территорию Куликового поля в Одессе. 2 мая 2017
© Фото : Главное управление Национальной полиции Одессы
Эксперт назвал возможную причину гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года
По делу о событиях на Греческой площади, где в ходе беспорядков погибли шесть человек, проходят 19 обвиняемых, пятеро из них находятся в СИЗО. По данным местных СМИ, судом рассматривались лишь действия активистов "антимайдана", которых обвиняют в провоцировании своих сторонников к действиям против участников "евромайдана", что привело к массовым беспорядкам.

"Обвиняемые признаны невиновными за недоказанностью преступления с их стороны", — сообщило издание.

Акция памяти в Москве по погибшим в Одессе 2 мая 2014 года
© РИА Новости / Владимир Песня
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Подозреваются погибшие. Киев "запутывает" следствие в Одессе
После госпереворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. В ходе столкновений погибли шесть человек. Двое из них (Игорь Иванов и Андрей Бирюков) считаются активистами "Евромайдана", четверо (Евгений Лосинский, Александр Жульков, Геннадий Петров и Николай Яворский) — сторонниками Куликова поля. Еще несколько десятков получили ранения (официально признаны потерпевшими 15 человек).

Подробнее об уголовном деле о трагедии 2 мая 2014 года в Одессе читайте в справке РИА Новости >>

Цветы и свечи в память о погибших в Одессе
© REUTERS / Gleb Garanich 4 мая несколько сотен человек приняли участие в панихиде в Одессе по погибшим при пожаре в Доме профсоюзов. К месту трагедии на Куликовом поле принесли много цветов. Некоторые горожане плакали, очень многие были агрессивно настроены. Некоторые выкрикивали угрозы в адрес активистов Евромайдана.Цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе
© REUTERS / Gleb Garanich
4 мая несколько сотен человек приняли участие в панихиде в Одессе по погибшим при пожаре в Доме профсоюзов. К месту трагедии на Куликовом поле принесли много цветов. Некоторые горожане плакали, очень многие были агрессивно настроены. Некоторые выкрикивали угрозы в адрес активистов Евромайдана.
© REUTERS / Gleb Garanich Во время панихиды милиции на Куликовом поле практически не было. Все желающие могли войти в обгоревшее пятиэтажное здание, что большинство и делало. Они поднимались по лестнице на все этажи, клали цветы, плакали, возмущались, обвиняли в случившейся трагедии Евромайдан.Цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе
© REUTERS / Gleb Garanich
Во время панихиды милиции на Куликовом поле практически не было. Все желающие могли войти в обгоревшее пятиэтажное здание, что большинство и делало. Они поднимались по лестнице на все этажи, клали цветы, плакали, возмущались, обвиняли в случившейся трагедии Евромайдан.
© РИА Новости / Антон КругловПерейти в фотобанкСтолкновения в Одессе начались в пятницу между активистами Антимайдана с одной стороны, и фанатами одесского и харьковского футбольных клубов, а также радикалами Евромайдана с другой. К вечеру беспорядки переместились на Куликово поле — там радикалы разгромили лагерь Антимайдана и подожгли Дом профсоюзов, закидав его "коктейлями Молотова". По последним данным, в результате событий в Одессе погибли свыше 40 человек, более 200 пострадали.Штора, свисающая из окна Дома профсоюзов, на площади Куликово поле в Одессе
© РИА Новости / Антон Круглов
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Столкновения в Одессе начались в пятницу между активистами Антимайдана с одной стороны, и фанатами одесского и харьковского футбольных клубов, а также радикалами Евромайдана с другой. К вечеру беспорядки переместились на Куликово поле — там радикалы разгромили лагерь Антимайдана и подожгли Дом профсоюзов, закидав его "коктейлями Молотова". По последним данным, в результате событий в Одессе погибли свыше 40 человек, более 200 пострадали.
© РИА Новости / Антон КругловПерейти в фотобанкНапомним, 3 мая Александр Турчинов, на которого Верховная рада возложила исполнение обязанностей президента страны, подписал указ об объявлении двухдневного траура на Украине после трагических событий в Одессе. Ранее трехдневный траур был объявлен только властями Одессы.Цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе
© РИА Новости / Антон Круглов
Перейти в фотобанк
Напомним, 3 мая Александр Турчинов, на которого Верховная рада возложила исполнение обязанностей президента страны, подписал указ об объявлении двухдневного траура на Украине после трагических событий в Одессе. Ранее трехдневный траур был объявлен только властями Одессы.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкАкции памяти о погибших в Одессе прошли в Луганске.Акции в память о погибших в Одессе
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Акции памяти о погибших в Одессе прошли в Луганске.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкУчастник народного ополчения поправляет ленточку на венке в память о жертвах в Одессе перед зданием областной администрации.Участник народного ополчения поправляет ленточку на венке в память о жертвах в Одессе перед зданием областной администрации
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Участник народного ополчения поправляет ленточку на венке в память о жертвах в Одессе перед зданием областной администрации.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЦветы и свечи в память о погибших в Одессе принесли жители Донецка к окруженному баррикадами зданию областной государственной администрации.Цветы и свечи в память о погибших в Одессе у окруженного баррикадами здания областной государственной администрации города Донецка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Цветы и свечи в память о погибших в Одессе принесли жители Донецка к окруженному баррикадами зданию областной государственной администрации.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкАкции памяти погибших в Одессе, Краматорске и Славянске пройдут в понедельник вечером в Москве и Ростове-на-Дону, сообщил Союз женщин России. Уже несколько дней москвичи несут цветы к зданию посольства Украины в Москве в память о погибших в результате военных столкновений.Возложение цветов к посольству Украины в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Акции памяти погибших в Одессе, Краматорске и Славянске пройдут в понедельник вечером в Москве и Ростове-на-Дону, сообщил Союз женщин России. Уже несколько дней москвичи несут цветы к зданию посольства Украины в Москве в память о погибших в результате военных столкновений.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанк3 мая врио главы Крыма Сергей Аксенов подписал указ об объявлении трехдневного траура в связи с трагическими событиями на юго-востоке Украины. Траурными днями объявлены 3, 4 и 5 мая, на всей территории республики приспущены флаги.Севастопольцы скорбят о гибели людей в Одессе
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
3 мая врио главы Крыма Сергей Аксенов подписал указ об объявлении трехдневного траура в связи с трагическими событиями на юго-востоке Украины. Траурными днями объявлены 3, 4 и 5 мая, на всей территории республики приспущены флаги.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкСевастопольцы приносят цветы и свечи к камню Одессы на аллее городов-героев на площади Нахимова, выражая скорбь по поводу гибели людей в Доме профсоюзов на Куликовом поле.Севастопольцы скорбят о гибели людей в Одессе
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Севастопольцы приносят цветы и свечи к камню Одессы на аллее городов-героев на площади Нахимова, выражая скорбь по поводу гибели людей в Доме профсоюзов на Куликовом поле.
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