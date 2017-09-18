В ДНР опровергли информацию о падении "российского беспилотника" в Донбассе

ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. Заявление Киева о падении беспилотного летательного аппарата (БПЛА) российского производства в Донецкой области — это очередной фейк, с помощью которого украинские власти пытаются вновь обвинить Россию в присутствии регулярных войск на востоке Украины, считает заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в пресс-центре военной операции украинских силовиков заявили о падении из-за технического сбоя беспилотного летательного аппарата "Орлан" российского производства в Донбассе.

"Такой вид беспилотников уже демонстрировали представители Украины: тот же был линолеум, те же белые полоски, это было, кажется, в прошлом году. Если они одно и то же выкладывают, значит, другого показать нечего. Это фейк… Политики украинские говорят, что здесь есть регулярные войска РФ. Соответственно, им нужны факты подтверждающие, поэтому эти фейки они выкидывают", — заявил Басурин журналистам.