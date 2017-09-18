В Нигерии при подрыве смертников погибли не менее 15 человек

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли, более 40 пострадали в результате подрыва двух смертников на северо-востоке Нигерии, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники.

Инцидент произошел в понедельник в одном из лагерей для перемещенных лиц.

"Первые два взрыва произошли в 11.10 (13.10 мск) сегодня утром в деревне Машалари (штат Борно), в результате которых погибли 15 человек, еще 43 пострадали", — приводит агентство слова представителя гуманитарной организации, который пожелал остаться неназванным. По его словам, через несколько минут после этих взрывов еще одна смертница подорвала себя, но пострадавших в результате этого инцидента нет.

Представители местного гражданского ополчения также подтвердили эту информацию.

В Нигерии действует радикальная исламистская группировка "Боко Харам". Ее боевики выступают против западной модели образования и добиваются введения шариата по всей стране. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.