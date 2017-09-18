В Донецке сработало самодельное взрывное устройство

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Самодельное взрывное устройство сработало в сточной канаве в Донецке, сообщила в понедельник пресс-служба МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Группа задержания ГСВО (Госслужбы вневедомственной охраны — ред.) по городу Донецку получила сигнал о срабатывании тревожных сигнализаций одновременно на нескольких объектах охраны по бульвару Шевченко. Прибыв на место через 1 минуту, правоохранители выяснили, что в сточной канаве было приведено в действие самодельное взрывное устройство", — говорится в сообщении.

О пострадавших не сообщается. По данным правоохранителей, ни один объект, находящийся под охраной ГСВО МВД, не пострадал.