В Уганде погибли шестнадцать гостей свадьбы в ДТП

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Грузовик столкнулся с микроавтобусом на юге Уганды, 16 человек погибли, семь получили ранения, сообщает местная газета New Vision.

Инцидент произошел в воскресенье вечером на дороге, соединяющей столицу страны, Кампалу, с городом Масака. Микроавтобус, попавший в ДТП, перевозил граждан Танзании, приглашенных на свадьбу в Кампале.

Все пострадавшие были доставлены в местный госпиталь. Причина аварии не сообщается.

Крупные ДТП со смертельным исходом с участием пассажирских транспортных средств — нередкое явление для африканских стран. Их причинами становятся, как правило, плохое техническое состояние транспортных средств, изношенность дорожного полотна и несоблюдение правил дорожного движения.