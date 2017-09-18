В Исландии 28 октября пройдут досрочные парламентские выборы

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон заявил, что досрочные парламентские выборы после выхода одной из партий из коалиционного правительства пройдут в стране 28 октября, сообщило издание Iceland Review.

Президент заявил, что обсуждал вариант формирования нового правительства с председателями всех парламентских партий, но сформировать правительство меньшинства не удалось.

Гвюдни Йоуханнессон отверг предложение немедленно распустить парламент. Президент сообщил, что председатели правящих партий встретятся в понедельник со спикером парламента, чтобы обсудить работу парламент до выборов. "Власть в руках парламентариев", — заявил Гвюдни Йоуханнессон.

Ранее исландская партия "Светлое будущее" заявила о выходе из правительственной коалиции на фоне скандала вокруг отца премьер-министра страны Бьярни Бенедиктссона. Скандал разразился из-за рекомендательного письма, которое составил отец Бенедиктссона для осужденного по обвинению в педофилии.

Подобные письма в Исландии служат для "восстановления чести" — процедуры, которая позволяет лицам, которые отбыли наказание за тяжкие преступления, вновь получить возможность трудоустройства. Летом стало известно о трех случаях "восстановления чести" осужденных за педофилию, что спровоцировало волну возмущения среди общественности и вызвало массовые призывы отказаться от этой практики.

Позже стало известно, что рекомендацию одному из осужденных составил отец премьера, а сам Бенедиктссон был в курсе произошедшего, но не уведомил об этом своевременно партнеров по коалиции. Председатель партии "Светлое будущее" назвал инцидент "последней каплей", которая окончательно лишила правительство доверия.

По итогам выборов, прошедших в октябре 2016 года, в Исландии было сформировано коалиционное правительство, в которое вошли консервативная Партия независимости, Партия реформ и движение "Светлое будущее". Правительство возглавил лидер Партии независимости Бьярни Бенедиктссон.