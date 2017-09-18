В ДНР сообщили о ранении ополченца при обстреле со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (188)

ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. Один ополченец ранен в самопровозглашенной Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщил журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа.

"При защите республики ранение получил один военнослужащий вооруженных сил ДНР", — сказал Басурин.