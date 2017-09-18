В Совфеде согласились с Бурджанадзе, что Саакашвили - проект спецслужб США

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич согласен с экс-спикером парламента Грузии Ниной Бурджанадзе, назвавшей бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили проектом спецслужб США. При этом сенатор отмечает, что разыграть антироссийскую карту у Вашингтона не получится.

Бурджанадзе ранее в интервью "Независимой газете" не исключила, что западные страны используют Саакашвили как возможность осложнить ситуацию на Украине. При этом бывший губернатор Одесской области может быть использован и для создания напряженности перед президентскими выборами в России и для создания помех в проведении ЧМ-2018, полагает она.

"Нино Бурджанадзе права на 100 процентов: Михаил Саакашвили в его нынешней ипостаси "украинского бунтовщика" есть продукт спецслужб США. Я склонен ей верить, потому что она хорошо знает человека, о котором говорит. Весь его жизненный путь — это сплошная череда перевоплощений, смены масок, вызванная только одним желанием — всегда быть на авансцене истории, быть на виду", — сказал Клинцевич.

Для реализации своих амбиций он готов на все, даже "продать душу дьяволу", считает сенатор. Не секрет, что его связи со спецслужбами США тянутся довольно давно, утверждает Клинцевич. "Именно с их подачи в августе 2008 года Саакашвили начал войну, которая закончилась позором Грузии", — отметил он.

По его мнению, было бы верхом наивности полагать, что бывший губернатор Одесской области мог бы без соответствующей поддержки вольготно находиться на Украине. Видимо, сверху пришла команда Саакашвили не трогать, добавил сенатор.

Альтернатива Порошенко

Парламентарий подчеркнул, что США в очередной раз пытаются разыграть антироссийскую карту.

"Не исключаю, что при определенных обстоятельствах они рассматривают этого международного авантюриста в качестве альтернативы Порошенко. Саакашвили более креативен, еще не полностью себя дискредитировал на Украине, и, что самое главное, в своих действиях напрочь лишен каких-либо моральных сдержек", — заявил Клинцевич.

По его словам, цель осталась прежней — окончательно "взорвать" ситуацию в Донбассе, втянув в это Россию.

"Пластинка" перед выборами в РФ

По словам Клинцевича, тот факт, что Саакашвили анонсировал митинги со своим участием в Киеве на 17 октября, не кажется странным. "Основные события планируется развернуть непосредственно перед президентскими выборами в России. Саакашвили — это пластинка, по крайней мере, до апреля 2018 года",- считает сенатор.

При этом он подчеркнул, что этот сценарий не пройдет.

"Мы ни при каких обстоятельствах не станем стороной во внутриукраинском конфликте", — отметил законодатель.

По его словам, стратегия российских оппонентов "в целом направлена на то, чтобы создавать нам проблемы там, где только возможно, начиная от президентских выборов и кончая чемпионатом мира по футболу", однако такие недружественные действия обречены на провал.

"Попытки расшатать ситуацию в России не имеют перспектив. Внутреннюю политику страны определяют только ее граждане и формируемые ими органы власти", — заключил Клинцевич.