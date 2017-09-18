В Совфеде согласились с Бурджанадзе, что Саакашвили - проект спецслужб США

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич согласен с экс-спикером парламента Грузии Ниной Бурджанадзе, назвавшей бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили проектом спецслужб США. При этом сенатор отмечает, что разыграть антироссийскую карту у Вашингтона не получится.
"Нино Бурджанадзе права на 100 процентов: Михаил Саакашвили в его нынешней ипостаси "украинского бунтовщика" есть продукт спецслужб США. Я склонен ей верить, потому что она хорошо знает человека, о котором говорит. Весь его жизненный путь — это сплошная череда перевоплощений, смены масок, вызванная только одним желанием — всегда быть на авансцене истории, быть на виду", — сказал Клинцевич.
По его мнению, было бы верхом наивности полагать, что бывший губернатор Одесской области мог бы без соответствующей поддержки вольготно находиться на Украине. Видимо, сверху пришла команда Саакашвили не трогать, добавил сенатор.
Альтернатива Порошенко
"Не исключаю, что при определенных обстоятельствах они рассматривают этого международного авантюриста в качестве альтернативы Порошенко. Саакашвили более креативен, еще не полностью себя дискредитировал на Украине, и, что самое главное, в своих действиях напрочь лишен каких-либо моральных сдержек", — заявил Клинцевич.
По его словам, цель осталась прежней — окончательно "взорвать" ситуацию в Донбассе, втянув в это Россию.
"Пластинка" перед выборами в РФ
По словам Клинцевича, тот факт, что Саакашвили анонсировал митинги со своим участием в Киеве на 17 октября, не кажется странным. "Основные события планируется развернуть непосредственно перед президентскими выборами в России. Саакашвили — это пластинка, по крайней мере, до апреля 2018 года",- считает сенатор.
"Мы ни при каких обстоятельствах не станем стороной во внутриукраинском конфликте", — отметил законодатель.
По его словам, стратегия российских оппонентов "в целом направлена на то, чтобы создавать нам проблемы там, где только возможно, начиная от президентских выборов и кончая чемпионатом мира по футболу", однако такие недружественные действия обречены на провал.
"Попытки расшатать ситуацию в России не имеют перспектив. Внутреннюю политику страны определяют только ее граждане и формируемые ими органы власти", — заключил Клинцевич.