Силовики выпустили около ста мин за сутки, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (188)

ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 100 мин за минувшие сутки, заявил в понедельник журналистам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа.

"На донецком направлении по прилегающим районам семи населенных пунктов выпущено 47 мин калибром 120 миллиметров и 54 мины калибром 82 миллиметра. В результате обстрела Петровского района Донецка повреждены четыре домостроения", — сказал Басурин.

По его словам, по населенным пунктам на горловском и мариупольском направлениях силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.