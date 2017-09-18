В ДНР обезвредили около тысячи неразорвавшихся боеприпасов

ДОНЕЦК, 18 сен — РИА Новости. Саперы самопровозглашенной Донецкой народной республики обезвредили около 1,3 тысячи неразорвавшихся боеприпасов за минувшую неделю, сообщила в понедельник журналистам и.о. начальника отдела общественных связей МЧС ДНР Наталья Гетова.

"Отрядом пиротехнических работ МЧС в течение недели обследовано более 17 гектаров различных территорий и 33 километра автомобильных дорог. В ходе обследований выявлено и обезврежено 1293 единицы взрывоопасных предметов", — сказала Гетова.

По ее словам, в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за неделю в ДНР произошло два пожара.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.