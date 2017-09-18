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В мире

"Альтернатива для Германии" призвала бороться с радикальным исламом

15:0918.09.2017
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© AFP 2017 / John McDougallАлександер Гауланд. Архивное фотоАлександер Гауланд. Архивное фото
© AFP 2017 / John McDougall

БЕРЛИН, 18 сен – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Принять меры противодействия исламистско-религиозной радикализации в Германии и повысить внутреннюю безопасность призвали в понедельник на пресс-конференции в Берлине кандидаты в канцлеры ФРГ от правой партии "Альтернатива для Германии" — Александер Гауланд и Алиса Вайдель.

Телевизионные дебаты Ангелы Меркель и Мартина Шульца. 3 сентября 2017
© REUTERS / Mediengruppe RTL Deutschland (MG RTL D)
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"Распространение ислама в Европе и растущая исламизация Германии представляют собой большой вызов для существующего государственного и общественного порядка, культурной идентичности и мира в нашей стране", — заявил журналистам Гауланд. Он добавил, что "в качестве политической доктрины ислам не совместим с ориентированным на свободу государственным порядком", поэтому "он не принадлежит к Германии".

Гауланд зачитал список требований партии – запрет на строительство мечетей для религиозных объединений, деятельность которых нарушает Основной закон Германии, финансовая отчетность и регистрация для мусульманских религиозных организаций, ведение проповедей в мечети на немецком языке, запрет ношения одежды, закрывающей лица и фигуры женщин в исламе, запрет религиозных браков без государственной регистрации.

"Если эффективная охрана внешних границ ЕС не может быть обеспечена, Германия должна сама контролировать свои границы. Беженцам без документов должно быть отказано во въезде, лица, подлежащие депортации, должны быть высланы", — сказал Гауланд.

Ситуация с внутренней безопасностью в Германии продолжает ухудшаться, заявила Алиса Вайдель, добавив, что речь идет, прежде всего, о ситуации в общественных местах. Она выступила за реформу полиции и прокуратуры с целью скорейшего увеличения числа правоохранителей и расширения их полномочий, упрощение процедуры депортации для иностранных нарушителей закона, ужесточение процедуры получения гражданства для лиц с уголовным прошлым. В связи с тем, что преступность в Германии молодеет, есть предложение снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет, сказала Вайдель.

Согласно опубликованному 16 сентября опросу института общественного мнения Emnid, "Альтернатива для Германии" занимает третье место по популярности в ФРГ за неделю до выборов в бундестаг. Они состоятся 24 сентября. За "Альтернативу для Германии" готовы проголосовать 11% избирателей. Впереди – альянс ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером Ангелой Меркель с 36% поддержки и Социал-демократическая партия Германии с лидером Мартином Шульцем – с 22% голосов.

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