Каталонские власти отказались вести переговоры с испанским правительством

БАРСЕЛОНА, 18 сен — РИА Новости, Елена Шестернина. Власти Каталонии в настоящее время не ведут никаких переговоров с испанскими властями по поводу так называемого "референдума" 1 октября и последующих событий, заявил заместитель председателя Женералитета Ориол Жункерас.

"Мы сторонники диалога, пытаемся со всеми говорить. Мы пытались 18 раз в конгрессе депутатов (ставить вопрос о референдуме – ред.), и 18 раз нам отказали. Нет переговоров с испанским государством по поводу 1 октября. Мы неоднократно продемонстрировали готовность к диалогу", — заявил Жункерас на пресс-конференции для иностранных журналистов.

Он вновь заверил, что 1 октября в Каталонии состоится референдум. "У нас будут урны и будут бюллетени для голосования", — сказал вице-премьер Каталонии. "Проводить референдум не является преступлением", — сказал Жункерас. По его словам, в испанском законодательстве референдум не является нелегальным.

"Мы находимся в рамках международного права, которое предусматривает право на самоопределение. Есть законная база. Понятно, что испанское государство не разделяет это мнение", — заявил Жункерас. По мнению политика, важнейшая задача — "наилучшие отношения со всеми, в том числе с Испанией". По его мнению, Каталония продолжит быть частью Евросоюза, поскольку "в ЕС нет механизма исключения". "Только по собственному желанию. Если нет механизма, как они нас исключат?" — сказал политик.

Жункерас признал, что "существует бесконечное число сценариев" развития событий 1 октября и после этого дня. "Моя задача — сделать так, чтобы граждане смогли проголосовать. Поскольку мы знаем, что испанское правительство хочет помешать проголосовать, мы делаем все, чтобы обеспечить возможность проголосовать", — заявил он.

Заместитель председателя каталонского правительства подтвердил, что если на "референдуме" 1 октября победят сторонники отделения от Испании, то будет провозглашена независимость, а если противники – будет распущен каталонский парламент. По его словам, минимальная явка при этом не нужна, поскольку сейчас каталонские власти "играют по обычным правилам", в частности, на референдумах в Испании (к примеру, по поводу вступления в НАТО) минимальной явки не было.

Конфликт между Женералитетом и испанскими властями он не считает "конфликтом между Каталонией и Испанией". "Это проблема между демократией и недемократией, между властью и правом на свободу слова, уважаем ли мы основные свободы. В этом конфликт", — заявил он.

Комментируя решение испанского правительства взять на себя большинство расходов каталонского бюджета, Жункерас заявил, что де-факто это применение 155 статьи конституции, которая предусматривает лишение автономного статуса. Это решение он считает несправедливым. "За год мы крайне сильно снизили дефицит бюджета, на Каталонию приходятся 85% снижения дефицита из всех испанских автономий. Мадрид применяет меры, которые не имеют ничего общего с бюджетной стабильностью. Вмешиваются не потому, что мы что-то плохо сделали, а потому, что мы хорошо сделали. Они говорят, что для гарантирования стабильного бюджета, но это не так", — сказал Жункерас.

В пятницу испанское правительство заявило, что берет на себя основные выплаты, которые ранее находились в руках каталонского правительства.