"Врачи без границ" требуют от Мьянмы доступ к штату Ракхайн

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Международная гуманитарная организация "Врачи без границ" (MSF) призвала власти Мьянмы предоставить ей немедленный и беспрепятственный доступ на всю территорию штата Ракхайн для обеспечения населения медицинской и гуманитарной помощью, говорится в пресс-релизе организации, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Гуманитарный кризис в мьянманском штате Ракхайн, граничащем с Бангладеш, развивается по нарастающей с 25 августа, когда мьянманские войска и силы безопасности начали операцию против исламских боевиков, принадлежащих к народности рохинджа (рохинья). С 25 августа по середину сентября из Мьянмы в Бангладеш в поисках убежища перешли более 410 тысяч рохинджа. Они размещены в переполненных лагерях беженцев, расположенных вдоль границы на территории Бангладеш.

"MSF и другим международным гуманитарным организациям должен быть предоставлен немедленный и беспрепятственный доступ по всей территории штата Ракхайн для обеспечения доступа пострадавшего населения к медицинской и гуманитарной помощи. Если этого не случится, чрезвычайно велика опасность смертей пациентов, которые можно предотвратить", — заявил операционный менеджер MSF в Мьянме Бенуа де Грис, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Как заявляют в организации, ни беженцы, живущие в Бангладеш, ни оставшиеся в Северном Ракхайне "не получают сколько-нибудь значимой гуманитарной помощи". "До того, как в середине августа деятельность была приостановлена в связи с отсутствием разрешения на перемещения и запретом на присутствие международных сотрудников, MSF оказывала медицинскую помощь в населенных пунктах Маунгдау и Бутхидаунг на севере штата Ракхайн. Мы опасаемся, что оставшиеся там люди не получат доступа к медицинской помощи, которая может быть им необходима… Необходимо безотлагательно предоставить доступ к медицинской помощи в Северном Ракхайне раненым и больным, в том числе хроническим, а также наладить оказание неотложной медицинской и гуманитарной помощи", — говорится в пресс-релизе.

В связи с тем, что правительство Мьянмы выразило желание быть единственным распространителем гуманитарной помощи пострадавшим в штате Ракхайн, "возникают опасения, что помощь может не дойти до тех, кто больше всего в ней нуждается", заявили в организации.

"Сформулированные и распространенные официальными властями заявления с обвинениями в адрес ООН и международных неправительственных организаций, отказ в разрешениях, необходимых для передвижений и деятельности, а также угрожающие заявления и действия радикально настроенных групп не дают возможности независимым гуманитарным организациям оказывать столь необходимую помощь. К тому же Северный Ракхайн был объявлен правительством Мьянмы военной зоной, что привело к еще более суровым административным условиям и ограничениям доступа", — добавили в организации, отметив, что встревожены таким положением дел.