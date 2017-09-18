Южная Корея и США провели совместные учения после ракетного пуска КНДР

ТОКИО, 18 сен — РИА Новости, Екатерина Плясункова. Четыре истребителя F-15K ВВС Южной провели в понедельник совместные учения с двумя стратегическими бомбардировщикам B-1B и четырьмя истребителями-"невидимками" F-35B ВВС США, говорится в обнародованном пресс-релизе.

По данным документа, размещенного на сайте южнокорейского министерства обороны, учения были направлены на повышение готовности и координации действий вооруженных сил двух стран, а также для отработки быстрого развертывания сил в случае провокации со стороны противника.

Учения ВВС США и Южной Кореи прошли спустя несколько дней после последнего пуска баллистической ракеты КНДР, произведенного в минувшую пятницу из окрестностей Пхеньяна в сторону Японии. Ракета перелетела через северо-восточный остров Хоккайдо и упала в Тихий океан.

Незадолго до этого СБ ООН принял новую резолюцию, усиливающую экономические санкции против Пхеньяна в ответ на проведенное 3 сентября термоядерное испытание. Вместе с тем центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" заявила, что никакое внешнее давление не заставит Пхеньян отказаться от разработок ядерного оружия и баллистических ракет при сохранении враждебности со стороны США.