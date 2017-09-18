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В мире

В Греции подросток попал под машину, пытаясь сбежать после ареста

14:5318.09.2017
(обновлено: 14:54 18.09.2017)
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© AP Photo / Thanassis StavrakisСотрудники греческой полиции на улице Афин. Архивное фотоСотрудники греческой полиции на улице Афин. Архивное фото
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

АФИНЫ, 18 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Греции подросток попал под машину, когда после ареста пытался в наручниках сбежать от полиции. Происшествие может привести к массовым беспорядкам, как после убийства полицейскими подростка Алексиса Григоропулоса в 2008 году – тогда за две недели беспорядков были разбиты сотни магазинов и машин, считают СМИ.

Полиция Франции. Архивное фото
© Fotolia / Christopher Dodge
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Как сообщила полиция, 16-летний подросток был арестован в 4.30 утра 17 сентября в районе Экзархия за участие в нападении на полицейских.

"Когда его переводили в штаб-квартиру Главного управления полиции Аттики, арестованный оттолкнул одного из двух полицейских, которые сопровождали его, бежал. Он попытался пересечь поток автомобилей на проспекте Александра вблизи проспекта Кифисиа, но попал под частный автомобиль под управлением 32-летнего гражданина Греции и получил травмы. Сотрудники полиции немедленно вызвали скорую помощь, которая перевезла пострадавшего в больницу, где он был госпитализирован", — говорится в сообщении полиции Греции.

Посты полиции и армии Мексики. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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Об инциденте проинформирована афинская прокуратура, предварительное расследование происшествия проводит дорожная полиция. Проводится и административное расследование.

Анархисты сообщили на своем портале, что 16-летний К.Б. был арестован в то время, когда в районе Экзархия были нападения на полицейских. "В настоящее время он госпитализирован и находится в реанимации под охраной", — говорится в сообщении. Анархисты не приводят никаких подробностей происшествия.

СМИ не исключают, что инцидент может привести к новой волне насилия.

Стивен Дишман. Архивное фото
© AP Photo / Arkansas Department of Correction
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"Полиция боится "нового Григоропулоса" после серьезного ранения 16-летнего подростка", — пишет сайт gazetta.gr.

Шестого декабря 2008 года при невыясненных обстоятельствах полицейский застрелил в центре Афин 15-летнего подростка-анархиста Алексиса Григоропулоса. Его гибель спровоцировала двухнедельные протесты по всей стране, сотни поджогов и погромы в Афинах и других греческих городах. Ежегодно в годовщину его убийства по стране проходят демонстрации молодежи, которые зачастую заканчиваются погромами. В 2014 году после серьезных беспорядков муниципальные службы собрали только в районе Экзархия недалеко от Политехнического университета 50 тонн камней, которыми анархисты забрасывали полицию.

Тюрьма в Бразилии. Архивное фото
© AP Photo / Felipe Dana
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