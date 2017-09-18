В Италии подняли со дна реки две американские авиабомбы времен войны

РИМ, 18 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Итальянские военные водолазы вытащили из реки две американские авиабомбы времен войны, говорится в сообщении ВМС страны.

Боеприпасы были обнаружены местным жителем в реке Адидже на северо-востоке Апеннин еще в апреле. Прибывшая на место команда военных ныряльщиков установила, что бомбы, каждая из которых весила по 454 килограмм, имеют американское происхождение и, по-видимому, попали в реку в районе Вероны во время Второй мировой войны. Во избежание детонации одной из бомб, находившейся в вертикальном положении на поверхности воды, специалисты переместили ее в более глубокое место.

На подготовку плана по подъему бомб из реки и их обезвреживанию ушло несколько месяцев. В результате операцию провели на минувших выходных. Ее осложняли как вес боеприпасов, так и близость расположения к ним сразу трех нескольких населенных пунктов. В целях безопасности были эвакуированы порядка 10 тысяч жителей домов в радиусе почти километра от опасной находки.

В "сложной и деликатной операции" военные водолазы обвязали бомбы, подняли их на поверхность и отбуксировали к берегу, где снаряды передали военным саперам, которые подорвали их в безопасном месте.

С начала 2017 года итальянские водолазы обезвредили более 16 тысяч боеприпасов, найденных в реках, моря и озерах страны, заявляют ВМС.