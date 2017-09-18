Япония планирует принять меры в отношении КНДР из-за ядерных испытаний

ВЕНА, 18 сен — РИА Новости. Япония намерена оказывать максимальное давление на власти Северной Кореи с целью прекращения проведения Пхеньяном ядерных испытаний и ракетных запусков, заявил министр науки и технологий Японии Масаджи Матсуяма.

По его словам, ядерная и ракетная программы КНДР представляют собой растущую угрозу странам региона.

"Япония в координации с международным сообществом будет оказывать максимальное давление на Северную Корею и настоятельно призывает ее воздержаться от каких-либо дальнейших провокаций, а также полностью выполнить соответствующие резолюции СБ ООН", — сказал министр в ходе выступления на пленарном заседании 61-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

В связи с этими событиями Совет Безопасности ООН единогласно ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно ограничат экспортные и импортные возможности Пхеньяна. Резолюция 2375 установила самый строгий режим санкций ООН в XXI веке.