Убитый во время стрельбы у клуба в Берлине был гражданином России

БЕРЛИН, 18 сен – РИА Новости. Убитый при стрельбе у ночного клуба в Берлине был российским гражданином, сообщил в понедельник РИА Новости представитель генпрокуратуры Берлина.

Инцидент произошел в ночь на субботу в ночном клубе Cozy Club в берлинском районе Хоэншёнхаузен. В субботу полиция сообщила о задержании подозреваемого.

"По моей информации, убитый является российским гражданином", — сообщил представитель генпрокуратуры.

Он добавил, что в отношении подозреваемого был выдан ордер на арест по обвинению в убийстве, однако дать точную информацию о его гражданстве затруднился. "С ним не все ясно. По моей информации, он был рожден в Грузии, но я не уверен", — сказал он.

Представитель генпрокуратуры пояснил, что на танцевальной площадке произошел спор между двумя присутствовавшими. Их выставили на улицу, где спор продолжился и обострился. Позже пришел третий с огнестрельным оружием, он и произвел несколько выстрелов. В результате один человек скончался, еще один пострадал, сам стрелявший получил достаточно тяжелые травмы в ходе стычки и был направлен в больницу.