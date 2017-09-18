На Мартинике объявлен красный уровень тревоги из-за урагана "Мария"

ПАРИЖ, 18 сен — РИА Новости, Виктория Иванова. Максимальный — красный — уровень предупреждения о неблагоприятных погодных условиях объявлен в понедельник во французском заморском департаменте Мартинике из-за урагана "Мария", сообщает французская метеорологическая служба Meteo France.
Ранее повышенный — оранжевый — уровень предупреждения был объявлен на французской территории Сен-Мартен и в департаменте Гваделупа.
В ночь на понедельник тропический шторм "Мария", сформировавшийся в минувшие выходные в Атлантическом океане, усилился до урагана.